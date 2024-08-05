Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России

24-летний нападающий «Зенита» Максим Глушенков мощно ворвался в новый сезон со своей новой командой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, в какой европейский чемпионат игрок может отправиться в ближайшее время.

Переход в «Зенит»

20 июля 2024 года пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» объявила о трансфере Глушенкова, выступавшего за «Локомотив». По итогам прошлого сезона Глушенков был одним из лучших игроков РПЛ, а также стал лучшим ассистентом, записав на свой счёт 18 голевых передач. По слухам, покупка талантливого россиянина обошлась «сине-бело-голубым» в 6,3 млн евро.

Старт сезона

С первого же матча Глушенков показал, что «Зенит» не ошибся с выбором. Уже в игре за Суперкубок России футболист отметился дублем и помог команде завоевать первый трофей сезона, одолев «Краснодар» со счётом 4:2. В первом туре РПЛ Глушенков снова удивил своей игрой и забил два мяча. После чего был гол в ворота «Рубина», а также хет-трик плюс ассист во встрече с «Ростовом».

В текущей кампании Глушенков провёл в общей сложности пять матчей, в которых забил восемь мячей и отдал один голевой пас. Стоит сказать, что Глушенков стал первым игроком «Зенита» в XXI веке, которому удалось забить в дебютных трёх матчах РПЛ.

Куда может уехать Глушенков

Кажется, Глушенкова ждёт хорошее будущее, но для этого ему нельзя засиживаться в «Зените». Первым же рейсом Максиму следует отправиться в европейский чемпионат. На данный момент Германия и Англия закрыты для российских футболистов, но есть Франция, Италия и Испания.

Переезд во Францию маловероятен, ведь там трансфер Глушенкова сможет потянуть только «ПСЖ», хотя парижане этим летом выложили 20 млн евро за Матвея Сафонова, который мог бы поспособствовать переезду Глушенкова в Лигу 1. К слову, Сафонов стал уже третьим российским игроком, выступающим во Франции.

В Испании в последнее время тоже есть интерес к отечественным футболистам. Так, прошлым летом в «Реал Сосьедад» уехал один из наших главных талантов — Арсен Захарян. Активно обсуждался переезд Дмитрия Баринова в «Алавес», а сейчас в «Жирону» сватают Эдуарда Сперцяна. Наверняка и Глушенков уже есть в списках испанских клубов, но никто этого пока не афиширует, так как нужно посмотреть на игрока на дистанции. Если вынесем за скобки «Реал» и «Барселону», то возможное подписание Глушенкова вполне могут рассмотреть, к примеру, «Атлетико» или же условный «Вильярреал», который неплохо заработал на продаже Сорлота.

В Италии к российским игрокам отношение, скажем так, среднее. Кто-то готов пригласить того же Сперцяна, а кто-то, как «Сассуоло», наотрез отказывается вести какие-либо дела с нашими клубами. Единственным представителем России в Серии A на протяжении четырёх последних лет был Алексей Миранчук, но текущим летом он отправился в МЛС.

Из других вариантов можно рассмотреть разве что Турцию, но и то только «Галатасарай» или «Фенербахче» – те клубы, которые стабильно участвуют в еврокубках. Однако турки не любят платить большие деньги, особенно за российских игроков.

Дмитрий Миляев