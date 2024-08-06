Команда сбитых лётчиков в РПЛ: на что «новичок» лиги может претендовать в сезоне-2024/25

После возвращения в Российскую премьер-лигу «Химки» значительно усилили свой состав опытными футболистами, которые оказались не нужны своим клубам. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, помогут ли «Химкам» сделанные трансферы закрепиться в элитном дивизионе.

Скандальная тренерская перестановка

Андрей Талалаев выстроил неплохую команду, с которой выиграл прошлый розыгрыш Мелбет-Первой лиги. Казалось, что в «Химках» наконец-то прекратился беспорядок, но в межсезонье прогремела отставка 51-летнего тренера. Причиной увольнения стало расхождение в плане комплектования команды. Руководство «Химок» собиралось набрать возвратных футболистов, чтобы те помогли клубу остаться в РПЛ. Талалаева же такой вариант не устраивал, поэтому и было принято решение избавиться от непослушного тренера. Новым наставником подмосковного коллектива стал экс-тренер «Барселоны» Франк Артига.

Кто пришёл

Если не считать тех игроков, которые вернулись из аренды, то «Химки» подписали 15 новых футболистов. Четверо из них были куплены за скромные деньги: Илья Берковский – 80 тысяч евро, Ориньо – 100 тысяч евро, Никита Кокарев – 150 тысяч евро и Лукас Вера – 1 млн евро. Все остальные игроки присоединились к «Химкам» в качестве свободных агентов: Антон Заболотный, Неманья Анджелкович, Эдгардо Фаринья, Илья Порохов, Александр Филин, Дани Фернандес, Артур Юсупов, Резиуан Мирзов, Седрик Гогуа, Денис Глушаков и Зелимхан Бакаев.

Старт сезона

За первые три матча нового сезона Российской премьер-лиги «Химкам» удалось собрать комплект из исходов: ничья с махачкалинским «Динамо» (1:1), поражение от «Спартака» (1:3) и победа над «Рубином» (3:2). Во всех играх, за исключением второго тайма со «Спартаком», подопечные Артиги выглядели достойно и демонстрировали неплохую игру. Кроме того, была ещё кубковая победа над «Оренбургом» со счётом 1:0.

Как выступят «Химки»

С учётом того, что на старте сезона мы видим очень слабые «Пари НН», «Факел» и «Крылья Советов», у укрепившихся «Химок» есть приличные шансы остаться в Российской премьер-лиге на следующий год. Конечно, у любой команды могут быть провальные отрезки по ходу сезона, и «Химки» не исключение, но для этого и были призваны опытные ребята, которые помогут в непростых ситуациях.

Прогноз: «Химки» напрямую останутся в РПЛ

Дмитрий Миляев