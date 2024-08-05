Неймар в «Зените» – реальность? Кто может способствовать топ-трансферу и нужно ли это

Неймар до сих пор залечивает травму, а его контракт с «Аль-Хилялем» истекает уже летом следующего года. А, что, если мы предположим, что его одноклубник Малком мог бы посодействовать переходу звезды в «Зенит»? Он уже поиграл в РПЛ, в «Зените» куча латиноамериканских футболистов, и кажется, что Неймар точно будет в своей тарелке.

С другой стороны, кому нужен футболист, который больше лечится, чем играет? Вряд ли топ-клубы будут заинтересованы в услугах Неймара. Тот же «ПСЖ» с радостью расстался с бразильцем. В этом как раз и скрывается главный фактор возможного перехода в российский клуб.

Если в этом есть необходимость, то только в маркетинговом плане. На всех этих делах «Зенит» мог бы заработать. Конечно, на Неймара пошёл бы зритель в любом городе – всё-таки не каждый день можно увидеть мастера данного калибра. Но на этом плюсы заканчиваются, а потому рассмотрим, так сказать, обратную сторону медали.

Бразилец не хочет играть в футбол – этим всё сказано. Если он не захотел показывать качество в Европе, на Ближнем Востоке, то почему у него такое желание может появиться в России? Возможно, вам в голову придёт ассоциация с Халком, но тот нуждался в игре в Лиге чемпионов и хотел попасть в национальную сборную Бразилии. Неймар же сегодня желает играть в карты и красиво жить.

Следующий фактор: такое приобретение обычно делается под еврокубки, которых у нас пока нет. В национальном же чемпионате справляются и действующие игроки петербуржцев. Когда приобретаешь игрока, который будет стоить космических денег, для этого нужна конкретная цель, которой в данном случае просто нет. Как я уже говорил, еврокубков нет, а ради национального первенства нет смысла.

Естественно, что бразилец стоил бы огромных денег, да и его зарплата имела бы аналогичный статус. Может, банально прозвучит, но если эти финансы вложить в академию, то при грамотном распоряжении средствами эффект окажется более действенным.

Ещё минус, который напрашивается, так это то, что на бразильца нельзя будет рассчитывать на долгое время. Возраст у него уже не молодой (32 года). Плюс у него нет желания играть в футбол. Только этих фактов уже достаточно, чтобы понять, что сотрудничество не может быть долгосрочным. Согласитесь, вкладывать деньги во что-то сиюминутное – это финансовая неграмотность.

Считаю, что даже в теории мысль о приобретении Неймара не очень правильная.

Фото: Globallookpress.com

Реклама

Антон Карасевич

Неймар близок к завершению карьеры: Бразилец пропустил более трёх лет из-за травм

Стал не нужен даже в Саудовской Аравии: Неймар из преемника Месси превратился в картёжника

Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году



