Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич оценил состояние «Спартака» перед матчем с «Крыльями Советов»

05 Августа 2024 • 10:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
1 1.53 X 4.50 2 6.10
Через 8 ч. 45 мин.

Комментатор Константин Генич высказался о состоянии московского «Спартака» в преддверии матча третьего тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов». Напомним, самарская команда сыграет против «красно-белых» в Москве сегодня в 20:00 по местному времени.

«Спартак» снова воодушевлен, болельщики полны надежд. Несмотря на победу над «Химками» и разгром «Динамо», все же проблем еще хватает», – цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».

После первых двух туров нового розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» находится на восьмом месте в турнирной таблице. Сперва «красное-белые» проиграли «Оренбургу» (0:2), а затем обыграли на выезде «Химки» (3:1).

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Константин Генич ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Августа
10:00
Генич оценил состояние «Спартака» перед матчем с «Крыльями Советов»
09:00
«Спартак» – «Крылья Советов»: Возможные стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ 1
08:24
«Спартак» – «Крылья Советов»: прогноз и ставки БК Pinnacle
02:39
Спартак - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:07
Спартак - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
04 Августа
20:18
Известный венгерский журналист положительно высказался о новичке «Спартака»
20:11
Камоцци: «Надеюсь, «Спартак» прекратит тиранию «Зенита»
18:59
Гарре пропустит два матча со «Спартаком»
18:09
У «Спартака» нет предложений по Соболеву
18:01
Кафанов оценил перспективы Довбни в «Спартаке»
17:46
Ещенко — о Барко: «Был у нас Фернандо, а теперь будет аргентинец с хорошим ударом»
16:42
«Это пешеход» — Алексей Попов раскритиковал Игнатова
16:36
Гладилин ответил, кто может раскрыться в «Спартаке» с появлением Барко
16:25
Бобёр оценил шансы «Крыльев Советов» в матче со «Спартаком»
13:33
Медина высказался об отсутствии Соболева и Джикии в «Спартаке»
01:17
Ставка и прогноз на матч Спартак — Крылья Советов чемпионата России — 5 августа 2024
03 Августа
22:28
Новичок «Спартака» Маркиньос: «Надеюсь, мы сможем достичь всех поставленных целей»
22:19
Маркиньос: «Черчесов очень помог мне развиться как игроку»
21:59
Новичок «Спартака» Маркиньос: Станкович повлиял на моё решение
21:42
Маркиньос: Я сразу принял предложение «Спартака»
21:33
Маркиньос: «Стать игроком «Спартака» — это огромное событие для меня»
21:27
Маркиньос: «Инфраструктура «Спартака» впечатляет»
21:22
«Спартак» решил продать нападающего
21:17
Агент подтвердил интерес «Спартака» к Ирале
18:05
Стало известно, зачем «Спартаку» Абена
17:47
Гладилин: Зря некоторые думают, что «Спартак» может легко победить «Крылья Советов»
17:41
«Спартак» согласовал контракт с защитником из Суринама
17:12
Гранат назвал игрока, который может стать открытием сезона РПЛ
17:10
Маркиньос: «Я очень хочу играть за «Спартак»
16:53
Гранат высказался о трансфере Маркиньоса в «Спартак»
16:36
Медина назвал свою цель в «Спартаке»
16:10
Гладилин ответил, нужно ли «Спартаку» отпускать Зиньковского
16:02
Гладилин — о Маркиньосе в «Спартаке»: «Станкович знает, что делает»
15:14
«Спартак» объявил о новом трансфере 2
13:06
Ставка и прогноз на точный счёт матча Спартак — Крылья Советов чемпионата России — 5 августа
12:52
Появилась информация о состоянии спартаковца Бабича
12:23
Дуарте может быть включён в заявку «Спартака» на матч против «Крыльев Советов»
11:20
Гаврилов: «В «Спартаке» задача только одна: бороться за чемпионское звание»
10:05
Давыдов: «Такой «Спартак», как был с «Динамо» в Кубке, не оставит шансов «Крыльям»
09:19
Циклаури — о «Крыльях Советов»: «Пока рано бить тревогу»
02 Августа
22:39
Шалимов: «Осинькин разберётся, как исправить ситуацию»
21:56
«Соболев недотягивает до уровня Дзюбы» — Канчельскис 3
20:44
Игрок «Спартака» Маслов: «Мы должны побеждать «Крылья Советов»
19:48
Шикунов: В матче с «Крыльями Советов» увидим настоящий «Спартак»
19:21
Зиньковский: «Буду выгрызать себе место в стартовом составе «Спартака»
19:12
Зиньковский высказался о возможном уходе из «Спартака»
18:52
Зиньковский: Соболев? Это его жизнь, его выбор
18:36
Зиньковский рассказал одно из новшеств при Станковиче в «Спартаке»
18:11
Шишкин: «Мне очень жалко Осинькина»
17:27
Станкович настаивает на покупке защитника «Ференцвароша»
16:55
Агент Шпинёв: «Станкович показывает панибратство»
16:46
«Спартак» подпишет нового защитника
15:52
«Соболев возомнил себя какой-то звездой» — Пономарёв
15:47
Песьяков: «Никто в «Крыльях Советов» не ходит поникшим»
15:29
«Спартак» хочет избавиться от легионера
15:21
Маркиньос уже в Москве
14:37
Зиньковский объяснил, почему не может заменить Промеса
14:30
Зиньковский рассказал, напрягает ли его предстоящий приезд Маркиньоса
14:10
Тошич рассказал, что наставник «Спартака» тренировал в Италии без зарплаты
13:14
Игрок «Спартака»: Мы боремся за титул РПЛ
12:50
Назначены судьи на матчи «Зенита» и «Спартака»
12:09
Актуальная ставка и прогноз на матч Спартак – Крылья Советов чемпионата России – 5 августа 2024
11:48
Медина: «Готов бороться за место в составе, мы доверяем Станковичу»
10:38
Зиньковский: «Привыкаем к требованиям Станковича»
10:10
Агент Сафонов: «Все в восторге от «Спартака», но они обязаны были обыграть «Химки»
01 Августа
16:50
Нападающий «Спартака» Угальде назвал минус Москвы
31 Июля
23:46
Медина: Надеюсь, Угальде продолжит забивать
22:49
Угальде: «Крылья Советов» — сложный соперник»
22:43
Шавло: «Угальде почувствовал вкус голов»
22:30
Станкович — о трансфере Маркиньоса: «Вы можете сделать выводы из моей улыбки»
22:25
Раскрыты сроки возвращения Дуарте в общую группу «Спартака»
22:20
Джикия высказался о ситуации с Соболевым
22:14
Медина: «Барко может многое дать «Спартаку»
21:48
Станкович: «Не знаю, когда мы увидим на поле Николсона»
21:13
Тюкавин высказался после разгрома от «Спартака»
20:12
Защитник «Партизана»: «У Станковича характер победителя, желаю ему удачи в «Спартаке»
17:51
Орлов считает, что Барко может заменить Промеса
14:42
Аргентинский журналист: «Мотивированный Барко может менять ход игры»
02:44
​Титов: «Пока ещё не смотрел РПЛ»
30 Июля
18:31
Гаврилов — о Соболеве: «Пусть едет в «Зенит»
18:22
Пономарёв — о работе Станковича: «Появился спартаковский футбол»
17:18
Эракович рассказал, как относится к тренеру «Спартака» Станковичу
14:47
Угальде: «Мне было тяжело из-за отсутствия голов»
14:40
Угальде: Сделаю всё, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата России
29 Июля
21:37
«Соболев везде будет смотреться лучше, чем сейчас в «Спартаке» — Горбунов
21:20
Рианчо ответил, когда «Спартак» станет чемпионом
19:42
Соболев не перейдёт в «Локомотив» — форвард хочет только в «Зенит» 2
19:32
Соболев может перейти в «Локомотив», а Пиняев — в «Спартак»
19:14
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предлагает Маркиньосу 1
18:38
Семшов — о Барко: «Наконец-то «Спартак» приобрёл классного футболиста»
28 Июля
22:53
«Веди себя профессионально» — Генич обратился к Соболеву
22:12
Гранат: «В «Крыльях» Зиньковский показывал совершенно другую игру»
21:05
«Спартак» отказался продавать Николсона в Европу
19:32
«Спартак» вновь начал поиски опорного хавбека
18:15
Станкович: «Никакое давление не может на меня повлиять»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зиньковский высказался о возможном уходе из «Спартака» Гвардиола высказался о Лионеле Месси Нико Уильямс ответил на предложение «ПСЖ» В «Реале» поражены Гюлером Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче с «Барселоной» Де Брёйне и ещё две звезды недовольны в «Манчестер Сити» «Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу «Спартак» решил продать нападающего «Динамо» сделало заявление по Лещуку Ринат Билялетдинов ответил, почему Глушенков не пригодился «Спартаку»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым В УЕФА сообщили решение по России Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона
Спортивные новости
На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил Сэндхагена США угрожают Китаю: Ситуация на Олимпиаде Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.08.24 в 20:00
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.63 3.90 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Августа
10:00 · Россия. Премьер-лига
Генич оценил состояние «Спартака» перед матчем с «Крыльями Советов»
09:59 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный результат матча «Спартак» - «Крылья Советов»
02:47 · Россия. Премьер-лига
​Нагорных: «Важная победа в День железнодорожника»
02:04 · Россия. Премьер-лига
​Гаджиев: «Судейство было предвзятым, я не сомневаюсь»
04 Августа
23:52 · Россия. Премьер-лига
Газизов заявил, что махачкалинское «Динамо» было «убито» в матче с «Пари НН»
23:45 · Россия. Премьер-лига
Аршавин предположил, когда «Зенит» потеряет первые очки в сезоне
23:19 · Россия. Премьер-лига
Илич: «Наша худшая игра из четырёх в начале сезона»
23:13 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Абсолютно не согласны с решениями ВАР»
23:06 · Россия. Премьер-лига
Зе Турбо: «В первых матчах мы потеряли уверенность в себе, но готовились и работали»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Самое главное - сегодня очень большой день для клуба, День железнодорожника»
22:55 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Есть пару дней, чтобы понять, какие надо делать дальнейшие шаги»
22:53 · Россия. Премьер-лига
Ещё один форвард может покинуть ЦСКА
22:50 · Россия. Премьер-лига
Батраков: «Получился хороший матч, забили три мяча в первом тайме и довели игру до победы»
22:46 · Россия. Премьер-лига
19-летний Батраков оформил три ассиста в матче с «Ахматом»
22:43 · Россия. Премьер-лига
Клуб Лиги 1 следит за форвардом «Зенита»
22:38 · Россия. Премьер-лига
«Просто цирк»: Генич — о пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» 1
22:30 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Такой нападающий, как Чалов, ЦСКА не нужен»
22:22 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» с пенальти открыл счёт в конце матча в Махачкале
22:19 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Оренбурга» хотел бы играть в одной команде с Дзюбой
22:14 · Россия. Премьер-лига
Раков - автор четвёртого гола «Локомотива» в ворота «Ахмата»
22:07 · Россия. Премьер-лига
Вахания: «0:5 — перебор для «Ростова»
21:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» ушёл с последнего места, дожав «Родину»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Койта: «Не ожидал, что Чалов покинет ЦСКА, он – легенда клуба»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Дзюба назвал свою любимую книгу 2
21:27 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири – о ничьей с «Краснодаром»: «Главное – результат, всё остальное придёт»
Все новости
Рекомендуем