Генич оценил состояние «Спартака» перед матчем с «Крыльями Советов»

Комментатор Константин Генич высказался о состоянии московского «Спартака» в преддверии матча третьего тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов». Напомним, самарская команда сыграет против «красно-белых» в Москве сегодня в 20:00 по местному времени.

«Спартак» снова воодушевлен, болельщики полны надежд. Несмотря на победу над «Химками» и разгром «Динамо», все же проблем еще хватает», – цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».

После первых двух туров нового розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» находится на восьмом месте в турнирной таблице. Сперва «красное-белые» проиграли «Оренбургу» (0:2), а затем обыграли на выезде «Химки» (3:1).