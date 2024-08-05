Бубнов назвал точный результат матча «Спартак» - «Крылья Советов»

В заключительном матче третьего тура чемпионата России московский «Спартак» на домашнем поле встретится с самарскими «Крыльями Советов». Об этом поединке высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«3:1. Благодаря приходу Барко и набору формы Угальде «Спартак» может похвастаться большим атакующим потенциалом. Гостям трудно будет удержать соперников в этой встрече в защите», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч «Спартак» против «Крыльев Советов» состоится сегодня, 5 августа, на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.