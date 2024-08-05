​Нагорных: «Важная победа в День железнодорожника»

В российском футболе проходят матчи третьего тура Премьер-лиги, московский «Локомотив» переехал грозненский «Ахмат», забив тому пять мячей. Председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных считает такую победу символической, ведь она была одержана в День железнодорожника.

- Хочу поздравить нашу команду и наших преданных болельщиков с победой! Молодцы! Особенно сегодня, в День железнодорожника, игра была очень важная! Двигаемся и развиваемся дальше, - цитирует слова Нагорных новостное агентство ТАСС.

В следующем туре чемпионата московский клуб сыграет с гостями их Махачкалы.