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​Нагорных: «Важная победа в День железнодорожника»

05 Августа 2024 • 02:47 Комментировать

В российском футболе проходят матчи третьего тура Премьер-лиги, московский «Локомотив» переехал грозненский «Ахмат», забив тому пять мячей. Председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных считает такую победу символической, ведь она была одержана в День железнодорожника.

- Хочу поздравить нашу команду и наших преданных болельщиков с победой! Молодцы! Особенно сегодня, в День железнодорожника, игра была очень важная! Двигаемся и развиваемся дальше, - цитирует слова Нагорных новостное агентство ТАСС.

В следующем туре чемпионата московский клуб сыграет с гостями их Махачкалы.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Нагорных
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