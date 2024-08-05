​Гаджиев: «Судейство было предвзятым, я не сомневаюсь»

В российском чемпионате прошли матчи третьего тура, махачкалинское «Динамо» проиграло нижегородскому «Пари НН», но руководство «Динамо» считает, что всему виной судейство. В таком духе высказался наставник команды, так же считает Гаджи Гаджиев - президент клуба. Он прокомментировал итоги матча:

- Судейство — одна из главных причин тормоза российского футбола. То, что оно было преднамеренно против, я не сомневаюсь. Когда набирается огромное количество ошибок, становится ясно, что это было намеренное судейство против, - заявил Гаджиев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре махачкалинцам предстоит сыграть с московским «Локомотивом».