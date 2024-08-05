«Спартак» – «Крылья Советов»: Возможные стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ

Во втором туре чемпионата России московский «Спартак» дома встретится с самарскими «Крыльями Советов». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» угадывает стартовые составы команд на этот матч.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Чернов, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Зиньковский, Барко, Бонгонда, Угальде.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Солдатенков, Гапонов, Рассказов, Орозко, Бабкин, Витюгов, Ежов, Шитов, Цыпченко.

За «Спартак» может дебютировать бразильский атакующий полузащитник Маркиньос. А вот нападающего Александра Соболева на поле в красно-белой форме ждать не приходится.

За «Крылья Советов» точно не сыграет защитник Роман Евгеньев, удалённый в прошлом матче чемпионата. Травмы в стане самарцев у полузащитника Бенхамина Гаррре и нападающего Амара Рахмановича.

До этого в чемпионате России «Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:2) и одержал победу над «Химками» (3:1). После этого «красно-белые» разгромили московское «Динамо» в дерби в рамках Кубка России (3:0).

«Крылья Советов» проиграли все три предыдущих матча свежего сезона. Самарская команда уступила в РПЛ «Зениту» (0:4) и «Ростову» (1:3), после чего потерпела поражение в Кубке от «Динамо» из Махачкалы (0:1).

Матч «Спартак» – «Крылья Советов» состоится сегодня, 5 августа, в 20 часов. Место проведения встречи – «Лукойл Арена». За ходом игры можно будет наблюдать в текстовой онлайн-трансляции на LiveResult.Ru.

Кирилл Иванцов