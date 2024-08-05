Глушенков всех глушит, Тюкавин расчехляется, «Краснодар» уходит от аномалии

Два поезда спешат навстречу друг другу

«Зенит» реально нацелился на 100 голов по итогам сезона (или даже одного чемпионата). «Ростов» был уложен на лопатки в Петербурге со счётом 5:0. Не то что в мае, когда чемпионская победа 2:1 далась питерцам нелегко. Тогда у «Зенита» не было Глушенкова, а сейчас – есть. Хет-трик у него против «Ростова», причём только раз Максим забил с передачи Вендела. По скромному голу – у Педро и Кассьерры.

Но «Динамо» не дрожит перед визитом на «Газпром Арену». Оно само одержало три победы из трёх возможных. «Бело-голубые» классно сыграли в Самаре против «Акрона», где наконец обозначился голом Тюкавин плюс забил Гладышев. Если «Зенит» идёт с максимумом очков после летнего усиления Глушенковым, то «Динамо» – несмотря на временную потерю нескольких основных игроков из-за их выступлений за сборные.

Дивеев и Ньямси задают новую моду

Марку «Зенита» и «Динамо» не поддерживает «Краснодар». У него тоже одинаковые исходы в трёх матчах, но это всё ничьи. «Быки» второй раз кряду сыграли 0:0 – в гостях у «Факела». Судя по всему, в прошлом сезоне у «Краснодара» на самом деле был аномальный шанс взять чемпионство. И сколько ждать следующей такой возможности, вопрос огромный. Сейчас даже Кордоба «чёрно-зелёным» не помогает, а Смолов теперь в лазарете.

ЦСКА взял пример с «Зенита» и накидал «Оренбургу» тоже пятёрочку. Правда, разок пропустил при этом – от Рыбчинского. Уход Чалова в ПАОК остался незамеченным. Дубль Дивеева плюс голы Мусаева, Облякова и Келлвена – вот и 5:1. У Дивеева три гола в двух последних матчах. Защитник «армейцев» включается в гонку бомбардиров? Его агент предпочитает не бежать впереди паровоза.

«Локомотив» присоединился к клубу команд, забивших пять мячей в третьем туре. Кстати, выход «Спартака» будет в понедельник – против «Крыльев Советов». А «железнодорожники» прописали полдесятка безответных мячей на выезде «Ахмату», который бросило из жара в холод (или наоборот). У Батракова – хет-трик по результативным пасам плюс поздний забитый гол. Защитник Ньямси – с дублем по голам. Воробьёв забил в третьем туре РПЛ кряду.

Закопали ли судьи «Динамо» из Махачкалы

«Рубин» сам побывал в шкуре «Пари НН», у которого он выиграл на выезде в первом туре. Казанцы принимали дома «Химки» и вроде должны были побеждать. До и после перерыва химчане предстали разными по игре командами. Во втором тайме они поразили «Рубин» тремя голами, в том числе свой дебютный матч сдобрил забитым голом Фаринья. 2:3.

В третьем туре «Пари НН» играл на берегу Каспия – и вручил себе наконец победу. Хотя многие скажут, что это арбитр Ян Бобровский вручил её нижегородцам, поставив пенальти за лёгкий контакт в штрафной площади. «Динамо» играло тогда уже минут двадцать вдесятером из-за удаления Алибекова. Калинский реализовал одиннадцатиметровый – это он любит делать. Итоговый счёт 0:1 – не без потасовки после финального свистка.

Турнирная таблица чемпионата России

Кирилл Иванцов