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Глушенков всех глушит, Тюкавин расчехляется, «Краснодар» уходит от аномалии

05 Августа 2024 • 10:00 Комментировать
Зенит
5:0
Ростов

Два поезда спешат навстречу друг другу

«Зенит» реально нацелился на 100 голов по итогам сезона (или даже одного чемпионата). «Ростов» был уложен на лопатки в Петербурге со счётом 5:0. Не то что в мае, когда чемпионская победа 2:1 далась питерцам нелегко. Тогда у «Зенита» не было Глушенкова, а сейчас – есть. Хет-трик у него против «Ростова», причём только раз Максим забил с передачи Вендела. По скромному голу – у Педро и Кассьерры.

Но «Динамо» не дрожит перед визитом на «Газпром Арену». Оно само одержало три победы из трёх возможных. «Бело-голубые» классно сыграли в Самаре против «Акрона», где наконец обозначился голом Тюкавин плюс забил Гладышев. Если «Зенит» идёт с максимумом очков после летнего усиления Глушенковым, то «Динамо» – несмотря на временную потерю нескольких основных игроков из-за их выступлений за сборные.

Дивеев и Ньямси задают новую моду

Марку «Зенита» и «Динамо» не поддерживает «Краснодар». У него тоже одинаковые исходы в трёх матчах, но это всё ничьи. «Быки» второй раз кряду сыграли 0:0 – в гостях у «Факела». Судя по всему, в прошлом сезоне у «Краснодара» на самом деле был аномальный шанс взять чемпионство. И сколько ждать следующей такой возможности, вопрос огромный. Сейчас даже Кордоба «чёрно-зелёным» не помогает, а Смолов теперь в лазарете.

ЦСКА взял пример с «Зенита» и накидал «Оренбургу» тоже пятёрочку. Правда, разок пропустил при этом – от Рыбчинского. Уход Чалова в ПАОК остался незамеченным. Дубль Дивеева плюс голы Мусаева, Облякова и Келлвена – вот и 5:1. У Дивеева три гола в двух последних матчах. Защитник «армейцев» включается в гонку бомбардиров? Его агент предпочитает не бежать впереди паровоза.

«Локомотив» присоединился к клубу команд, забивших пять мячей в третьем туре. Кстати, выход «Спартака» будет в понедельник – против «Крыльев Советов». А «железнодорожники» прописали полдесятка безответных мячей на выезде «Ахмату», который бросило из жара в холод (или наоборот). У Батракова – хет-трик по результативным пасам плюс поздний забитый гол. Защитник Ньямси – с дублем по голам. Воробьёв забил в третьем туре РПЛ кряду.

Закопали ли судьи «Динамо» из Махачкалы

«Рубин» сам побывал в шкуре «Пари НН», у которого он выиграл на выезде в первом туре. Казанцы принимали дома «Химки» и вроде должны были побеждать. До и после перерыва химчане предстали разными по игре командами. Во втором тайме они поразили «Рубин» тремя голами, в том числе свой дебютный матч сдобрил забитым голом Фаринья. 2:3.

В третьем туре «Пари НН» играл на берегу Каспия – и вручил себе наконец победу. Хотя многие скажут, что это арбитр Ян Бобровский вручил её нижегородцам, поставив пенальти за лёгкий контакт в штрафной площади. «Динамо» играло тогда уже минут двадцать вдесятером из-за удаления Алибекова. Калинский реализовал одиннадцатиметровый – это он любит делать. Итоговый счёт 0:1 – не без потасовки после финального свистка.

Турнирная таблица чемпионата России

Кирилл Иванцов

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