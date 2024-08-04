Газизов заявил, что махачкалинское «Динамо» было «убито» в матче с «Пари НН»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о судействе в матче с «Пари НН».

Игра третьего тура чемпионата России завершилась победой нижегородцев со счетом 1:0. Единственный гол был забит со спорного пенальти. Стоит сказать, что с 60-й минуты махачкалинцы играли в меньшинстве.

«Уверен, что случилось убийство команды. Неприятная история. Судья должен прекратить деятельность на поле. Пусть разбираются компетентные органы», — заявил Газизов «Чемпионату».

Отметим, что главным арбитром минувшего матча был Ян Бобровский.

В следующем туре «Динамо» встретится в гостях с «Локомотивом». Игра пройдет 10 августа.