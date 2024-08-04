Аршавин предположил, когда «Зенит» потеряет первые очки в сезоне

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, в каком туре «сине-бело-голубые» впервые не смогут одержать победу.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Аршавин заявил, что, по его мнению, свои первые очки «Зенит» потеряет не раньше восьмого тура Российской премьер-лиги в гостевом матче с ЦСКА. Во всех играх до этого момента эксперт ожидает увидеть победу санкт-петербургской команды.

В ближайших турах РПЛ «Зенит» встретится с «Динамо» (дома), «Химками» (в гостях), «Спартаком» (дома), «Пари НН» (в гостях) и ЦСКА (в гостях).

После трех туров подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав девять очков.