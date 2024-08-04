Илич: «Наша худшая игра из четырёх в начале сезона»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» из Махачкалы.

- Действительно, что победа пришла в самый сложный и нужный момент для команды?

- Конечно, это мнение, это наша худшая игра из четырех в начале сезона. Но очень важно было победить, для уверенности в своих силах. знали, что будет очень сложный матч. Я хочу всех поздравить с победой, потому что мы сегодня бились до конца и добились этого хорошего результата.

- Вы как-нибудь перестроили тактику по ходу второго тайма, когда сначала у команды соперника был удален капитан, защитник, а потом у вашей команды ушел с поля из-за травмы капитан и центральный защитник?

- Конечно, мы решили выпустить еще одного нападающего, Боселли хорошо сыграл. По ходу матча так сложилось, после забитого гола решили снова перестроиться, заменив нашего нападающего, который оставил много сил на поле. К счастью, все сложилось хорошо, но нам все равно придется еще очень много работать над ошибками и своей игрой.

- Зе Турбо признан лучшим игроком. Согласны с этим или для вас лучшие все 11 на поле?

- Должен честно сказать, что недоволен нашей игрой, но хорошо, что мы набрали три очка.