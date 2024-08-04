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Биджиев: «Абсолютно не согласны с решениями ВАР»

04 Августа 2024 • 23:13 Комментировать
Динамо Махачкала
0:1
Пари НН

Главный тренер «Динамо» из Махачкалы Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Наверное, сложная игра, по сути равная даже по начало второго тайма. Что в итоге сложилось в командной игре, что переломило ход встречи, помимо, конечно, удаления. В итоге  не самый приятный результат для команды.

- Что тут думать?  Ключевой момент здесь - удаление. Это первое. Второе - абсолютно не согласны с решениями ВАР. И по пенальти в наши ворота, и по пенальти, который не назначили в ворота Нижнего Новгорода. О чем еще сказать, о другом и не скажешь. Старались  до конца выправить ситуацию, бросали в бой свежие силы, но чуть не смогли дожать. Конечно, по такой игре минус один футболист - это, конечно, очень сложно.

- Как реакция на удаление - команда перестроилась, выпустила еще защитника, в итоге потеряла в атаке. Но все равно за счет команде хватило сил, чтобы продолжать давить, давить и до самого конца продолжать идти вперед?

- Сейчас перестроились на пять защитников, убрали одного игрока из атаки, а потом уже убрали, наоборот, одного защитника и добавили народа в атаку, чтобы там оказывать давление. Вот и всё там, но, к сожалению, не смогли додавить до конца.

- Понятно, что футболисты подавлены, первая домашняя игра в турнире и поражение. Что  сказали, если это не секрет, какие слова поддержки команде?

- Слова? Нужно двигаться дальше и не смотреть на то, что произошло. Делать выводы и продолжать работать дальше. Тут другого рецепта нет.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Хасанби Биджиев

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