Зе Турбо: «В первых матчах мы потеряли уверенность в себе, но готовились и работали»

Лучший футболист встречи «Динамо» Махачкала - «Пари НН» Жозе Зе Турбо для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Насколько действительно сложно было практически в одиночку, особенно во втором тайме противостоять обороне «Динамо»?

- Это был очень сложный матч. Мы знали, что нападающим придется очень много бороться за мяч, знали, что будет трудно. Мы готовились к этому очень серьезно.

- Начинали по сути вторым номером. Такая ли была тактика в нападении? Именно эти резкие контратаки в надежде на то, чтобы зацепиться и скинуть партнерам на подбор?

- Да, действительно, в первых матчах мы потеряли уверенность в себе, но мы готовились и работали для этого и добились хорошего результата.

- Звание лучшего игрока ценнее трех очков, которые «Пари НН» наконец-то заслужил по итогам игры или нет?

- Конечно же, лучше было бы побеждать в каждом матче. На самом деле награда не очень важна. Да, я ее заслужил, но заслужила вся команда, не только я.