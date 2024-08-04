Галактионов: «Самое главное - сегодня очень большой день для клуба, День железнодорожника»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Ваши мысли после такого громкого успеха?

- Я поздравляю нашу команду с победой, с хорошей и уверенной, и по качеству игры, самое главное. Потому что играли сегодня солидно. Поэтому это очень приятное такое ощущение. Но самое главное - сегодня очень большой день для нашего клуба, сегодня День железнодорожника. Клуб отмечает сегодня этот праздник, очень большая аудитория. Те болельщики, которые действительно болеют и переживают за футбольный клуб «Локомотив», мы сегодня сейчас в раздевалке с ребятами об этом сказали, что сегодня очень важно было порадовать наших болельщиков. Эта победа для них, для клуба, для тех людей, которые проливают очень много пота и работают во благо железной дороги.

- Насколько вам понравилось, что команда при очень даже комфортном счете после перерыва продолжила играть с хорошей концентрацией и даже развила успех?

- Для нас это было очень важно, потому что наша цель была сыграть на ноль, наша цель была дисциплина, организация. То, что ребята выполнили это, честь им и хвала.