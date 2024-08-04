Адиев: «Есть пару дней, чтобы понять, какие надо делать дальнейшие шаги»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- По горячим следам можете назвать какие-то причины произошедшего сегодня?

- Первый тайм безобразно играли, практически никуда не успевали, все стыки и единоборства. «Локомотив» был быстрее, свежее. Все созданные моменты, к тому же они залетели, два стандарта, пенальти. Очень плохо вышли на первый тайм.

- В подтрибунном помещении я услышал такую мысль, что есть ощущение, что «Ахмат» еще не вышел из-под нагрузок. У вас какое мнение?

- Возможно. Будем смотреть. Понятно, у нас кубковая игра была, плюс понимали, что у «Локомотива» на день больше было восстановления, у нас меньше. Надо смотреть, сейчас будет смотреть цифры. Но это опять же не оправдание. Выходить и так играть, всё проигрывать - плохо.

- В прошлый раз после подобного такого проигрыша мы увидели большую длинную серию, хорошую реакцию команды. Что-то подобное стоит ждать?

- Конечно, надо заново собирать эту конструкцию. Понятно, что она сейчас рухнула. Надо понимать причины, почему это так произошло. У нас есть неделя, а у меня как у главного тренера есть пару дней, чтобы понять, какие надо делать дальнейшие шаги. А получится или нет - посмотрим. Если есть характер, получится, если нет, то не получится.