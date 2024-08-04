Ещё один форвард может покинуть ЦСКА

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч ответил на вопрос о своём будущем в московской команде.

— Я не знаю, останусь ли в ЦСКА, — приводит слова Гайча Sport24.

25-летний футболист выступает за «армейцев» с 2020 года. Минувший сезон он провел в аренде в турецком «Ризеспоре», однако летом вернулся в ЦСКА.

В нынешнем сезоне Гайч принял участие в двух матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор нападающего с ЦСКА рассчитан до середины 2026 года. Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 1,7 млн евро.