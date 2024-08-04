Батраков: «Получился хороший матч, забили три мяча в первом тайме и довели игру до победы»

Лучший футболист встречи «Ахмат» - «Локомотив» Алексей Батраков для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Ваши мысли по игре?

- Хочу поздравить всех «красно-зеленых» с победой. Получился хороший матч, забили три мяча в первом тайме и довели игру до победы.

- Вы очень активно начали игру. На вас заработали пенальти, на вас заработали штрафной, после которого был второй мяч. Была ли установка от тренера, чтобы получилось такое бурное начало?

- Во-первых, пенальти заработали на Илье Самошникове, он просочился и получил пенальти. А в целом нам просто сказали активно начать игру. Получилось забить быстрый гол.

- Когда счет был 3:0, какие установки в перерыве давал тренер? Какие мысли были в голове?

- Тренер сказал выходить на второй тайм, будто счет 0:0, не смотреть на счет, выходить с такой же активностью, дисциплиной и дожимать соперника.

- Соперник особо ничего не создал. Это вас удивило?

- Мы работаем над игрой в обороне. Все сегодня молодцы, и защитники, и полузащитники, и нападение. Сыграли на ноль, это важно.

- Индивидуальный приз лучшему игроку матча насколько для вас важен? Может быть, кому-то посвятите?

- Это, конечно, очень приятно, но главное, что команда победила. Хочу посвятить своим родителям, которые всегда со мной и с детства поддерживают.