19-летний Батраков оформил три ассиста в матче с «Ахматом»

Сегодня, 4 августа, «Локомотив» разгромил на выезде «Ахмат». Встреча третьего тура чемпионата России завершилась со счетом 5:0.

Один из мячей забил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, которому удалось оформить четыре голевых действия в минувшем поединке. Кроме забитого гола, молодой хавбек записал в свой актив три ассиста.

В текущем сезоне Батраков появился на поле в четырех матчах в составе основной команды «Локомотива», забил два гола и стал автором трех голевых передач.

На данный момент «железнодорожники» занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.