Клуб Лиги 1 следит за форвардом «Зенита»

Форвард «Зенита» Вильсон Изидор в летнее трансферное окно может покинуть клуб.

Как передаёт Footmercato, в услугах футболиста заинтересован «Брест», который в следующем сезоне впервые сыграет в Лиге чемпионов. Отмечается, что французский клуб давно следит за игроком «сине-бело-голубых», сумма трансфера может составить четыре миллиона евро.

В прошлом сезоне Изидор 26 раз появлялся на поле в составе «Зенита», четыре раза поразил ворота соперников и сделал одну голевую передачу. Трансферная стоимость игрока оценивается в 4,5 миллиона евро.

Изидор выступает за «Зенит» с прошлого года, перейдя из столичного «Локомотива» на правах аренды. В мае клуб с берегов Невы выкупил у «железнодорожников» права на 23-летнего француза.