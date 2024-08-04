Из-за них «Динамо» проиграло «Пари НН»: три худших игрока матча в Махачкале

Оценки игрокам Биджиева

По итогам шестидесяти минут сложно было поверить в то, что серия «Пари НН» из трёх подряд поражений прервётся. Но футбол непредсказуем, и вот игроки махачкалинского «Динамо» решили подарить нам иной поворот событий. Кстати, впервые проиграв в дебютном для себя сезоне РПЛ.

Так кто же провалил игру? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам за матч РПЛ.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ДИНАМО» – «ПАРИ НН»

СЕРДЕР СЕРДЕРОВ – 4,5. «Динамо» большую часть матча владело преимуществом, ставку делали на стандарты и длинные забросы, но Сердеров будто об этом не знал. Сердер плохо открывался, не искал свободные зоны, не предлагал себя.

Ни одной разрезающей передачи он так и не нашёл, а когда вступал в борьбу за забросы – тоже получалось не очень. Проиграл пять эпизодов из семи, ни разу не пробил в створ.

ДЖЕМАЛ ТАБИДЗЕ – 4,0. Именно Джемал стал антигероем «сомнительного» пенальти, его фол на Зе Турбо стал решающим фактором единственного гола в матче. Николай Калинский реализовал пенальти, «Пари НН» отпраздновал победу.

А Табидзе ещё пытался загладить свою вину, но пробил мимо после отличного кросса. И тут не получилось.

МУТАЛИП АЛИБЕКОВ – 3,0. Но признать главным виновником поражения стоит совсем не Табидзе. До ненужного (абсолютно бестолкового, если хотите) фола Алибекова «Динамо» вело игру, ситуацию полностью контролировало. Но Муталип умудрился собрать две жёлтые карточки за 60 минут и всё изменить.

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После удаления Алибекова игра пошла совсем другая. «Динамо» психологически испугалось численного преимущества и уступило. И как тут не вспомнить, что оба «горчичника» Муталипа были совсем необязательными.