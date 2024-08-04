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Из-за них «Динамо» проиграло «Пари НН»: три худших игрока матча в Махачкале

04 Августа 2024 • 22:43 Комментировать (1)
Динамо Махачкала
0:1
Пари НН
окончен

Оценки игрокам Биджиева

По итогам шестидесяти минут сложно было поверить в то, что серия «Пари НН» из трёх подряд поражений прервётся. Но футбол непредсказуем, и вот игроки махачкалинского «Динамо» решили подарить нам иной поворот событий. Кстати, впервые проиграв в дебютном для себя сезоне РПЛ.

Так кто же провалил игру? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам за матч РПЛ.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Динамо Махачкала0:1Пари НН
  81'Калинский Николай (0:1)
Волк ДавидШумахов ИдарАлибеков Муталип  36'  60'Пальцев ВалентинКагермазов Сослан 67' (Табидзе Джемал ( 67') Сундуков ТемирканМагомедов Ражаб 83' (Юсупов Залимхан ( 83') Глушков Никита Сергеевич 88' (Зинович Кирилл ( 88') Крачковский Антон  53' 83' (Гаджиев Абакар ( 83') Касинтура Эгаш  42'Сердеров Сердер 67' (Сандрачук Александр ( 67')
Запасные: Гаджиев ШамильДжапо ЯнКирш ИльяДжабраилов АбдулпашаАнгбан ВикторьенМагомедов ТимурХрамцов Максим
Медведев НикитаТихий Дмитрий  90'Гоцук Кирилл 75' (Александров Виктор ( 75') Каккоев НикитаБоженов КириллКалинский НиколайГлейзер Дан Леон 69' (Боселли Хуан ( 69') Стаматов МатеоТичич ЛукаОжегович Огнен  36' 87' (Мухин Антон ( 87') Зе Турбо Жозе  55' 87' (Кутателадзе Николоз ( 87')
Запасные: Кукушкин ИванШнапцев МаксимЛукьянов ВадимГлущенков КириллТрошечкин АлександрЕрмаков НикитаЦарукян ВалерийВедерников Данила
04 августа. Стадион "Анжи-Арена" (Каспийск).
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ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ДИНАМО» – «ПАРИ НН»

СЕРДЕР СЕРДЕРОВ – 4,5. «Динамо» большую часть матча владело преимуществом, ставку делали на стандарты и длинные забросы, но Сердеров будто об этом не знал. Сердер плохо открывался, не искал свободные зоны, не предлагал себя.

Ни одной разрезающей передачи он так и не нашёл, а когда вступал в борьбу за забросы – тоже получалось не очень. Проиграл пять эпизодов из семи, ни разу не пробил в створ.

ДЖЕМАЛ ТАБИДЗЕ – 4,0. Именно Джемал стал антигероем «сомнительного» пенальти, его фол на Зе Турбо стал решающим фактором единственного гола в матче. Николай Калинский реализовал пенальти, «Пари НН» отпраздновал победу.

А Табидзе ещё пытался загладить свою вину, но пробил мимо после отличного кросса. И тут не получилось.

МУТАЛИП АЛИБЕКОВ – 3,0. Но признать главным виновником поражения стоит совсем не Табидзе. До ненужного (абсолютно бестолкового, если хотите) фола Алибекова «Динамо» вело игру, ситуацию полностью контролировало. Но Муталип умудрился собрать две жёлтые карточки за 60 минут и всё изменить.

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После удаления Алибекова игра пошла совсем другая. «Динамо» психологически испугалось численного преимущества и уступило. И как тут не вспомнить, что оба «горчичника» Муталипа были совсем необязательными.

Худший игрока матча «Динамо» – «Пари НН»
Муталип Алибеков Джемал Табидзе Ражаб Магомедов Сердер Сердеров Другой, напишу в комментариях
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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Пари НН

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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
04 Августа 2024 в 23:01
да. из-за них - из-за арбитров. Вот и весь сказ. Нижний получил такой подарок.
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