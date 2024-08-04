«Просто цирк»: Генич — о пенальти в ворота махачкалинского «Динамо»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на назначенный пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с «Пари НН».

На 80-й минуте матча Зе Турбо получил по ногам в штрафной площади «Динамо», но пенальти был назначен только после просмотра видеоповтора.

— Наисмешнейший пенальти в Махачкале. Просто цирк, — написал Генич в своем телеграм-канале.

Встреча третьего тура Российской премьер-лиги завершилась победой «Пари НН» над «Динамо» со счетом 1:0. Автором реализованного пенальти стал Николай Калинский.

В следующем туре РПЛ «Динамо» встретится с «Локомотивом», а «Пари НН» сыграет против «Химок».