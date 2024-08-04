«Просто цирк»: Генич — о пенальти в ворота махачкалинского «Динамо»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на назначенный пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с «Пари НН».
На 80-й минуте матча Зе Турбо получил по ногам в штрафной площади «Динамо», но пенальти был назначен только после просмотра видеоповтора.
— Наисмешнейший пенальти в Махачкале. Просто цирк, — написал Генич в своем телеграм-канале.
Встреча третьего тура Российской премьер-лиги завершилась победой «Пари НН» над «Динамо» со счетом 1:0. Автором реализованного пенальти стал Николай Калинский.
В следующем туре РПЛ «Динамо» встретится с «Локомотивом», а «Пари НН» сыграет против «Химок».
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