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«Пари НН» победил впервые в сезоне, в большинстве дожав махачкалинское «Динамо»

04 Августа 2024 • 22:37 Комментировать (1)
Динамо Махачкала
0:1
Пари НН
окончен

«Динамо» и «Пари НН» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч третьего тура РПЛ состоялся 4 августа на стадионе «Анжи Арена».

Протокол игры  
Динамо Махачкала0:1Пари НН
  81'Калинский Николай (0:1)
Волк ДавидШумахов ИдарАлибеков Муталип  36'  60'Пальцев ВалентинКагермазов Сослан 67' (Табидзе Джемал ( 67') Сундуков ТемирканМагомедов Ражаб 83' (Юсупов Залимхан ( 83') Глушков Никита Сергеевич 88' (Зинович Кирилл ( 88') Крачковский Антон  53' 83' (Гаджиев Абакар ( 83') Касинтура Эгаш  42'Сердеров Сердер 67' (Сандрачук Александр ( 67')
Запасные: Гаджиев ШамильДжапо ЯнКирш ИльяДжабраилов АбдулпашаАнгбан ВикторьенМагомедов ТимурХрамцов Максим
Медведев НикитаТихий Дмитрий  90'Гоцук Кирилл 75' (Александров Виктор ( 75') Каккоев НикитаБоженов КириллКалинский НиколайГлейзер Дан Леон 69' (Боселли Хуан ( 69') Стаматов МатеоТичич ЛукаОжегович Огнен  36' 87' (Мухин Антон ( 87') Зе Турбо Жозе  55' 87' (Кутателадзе Николоз ( 87')
Запасные: Кукушкин ИванШнапцев МаксимЛукьянов ВадимГлущенков КириллТрошечкин АлександрЕрмаков НикитаЦарукян ВалерийВедерников Данила
04 августа. Стадион "Анжи-Арена" (Каспийск).
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Махачкалинское «Динамо» принимает гостей в Каспийске. Именно на «Анжи Арене» была одержана первая победа в сезоне – посреди недели обыграли самарские «Крылья Советов» в Кубке России. Но и в РПЛ у махачкалинцев дела идут неплохо, команда Биджиева ещё не проигрывала – были две ничьи с «Химками» и «Краснодаром».

Хозяева и в этот раз были «подальше» от поражения. Играли с преимуществом, даже поддавливали «Пари НН», но общее впечатление от встречи соседей по подвалу ужасающее. Колоссальное количество брака, неточных передач, низкие скорости. К первому тайму арбитр добавил восемь минут, однако и этого времени не хватило на стоящий момент.

А добавлено столько было из-за паузы на видеопросмотр. Были подозрения на пенальти, и игра рукой от Дмитрия Тихого тоже была, но в офсайде находился Крачковсикй, «подстраховавший» гостей. Пенальти в итоге не назначили, рваная игра продолжилась, увенчалась ещё парой стыков, тремя жёлтыми карточками. И перерывом, на который футболисты ушли явно измотанными.

Из раздевалки бодрее выбежали футболисты «Динамо» и даже создали неплохой момент. Касинтура разрезающей передачей нашёл рывок Магомедова справа. Ражаб влетел в штрафную площадь и пробил в ближний угол – Медведев выручил. Затем Никита ещё парировал удар Пальцева со стандарта. И тут «Динамо» своё преимущество потеряло.

Виной всему Муталип Алибеков, заваливший Зе Турбо в центре поля. Необязательный фол превратился в жёлтую карточку, которая стала Алибекова второй. Полчаса в меньшинстве предстояло сыграть «Динамо». Почти сразу прилетел опасный момент со стандарта: Тихий из убойной позиции замкнул подачу от угла поля, совсем немного промахнувшись.

Долго и довольно спокойно держались хозяева, но «Пари НН» своего всё-таки добился. За 10 минут до конца основного времени Табидзе влетел в многострадального Зе Турбо (или форвард влетел в защитника?) в своей штрафной площади. Вновь пауза на просмотр повтора и вердикт – пенальти. С «точки» отличился Николай Калинский – 0:1. Бобровский и ко второму тайму добавил восемь минут, но счёт не изменился.

В Махачкале нарушились сразу две серии: «Динамо» впервые в сезоне проиграло, а «Пари НН» после трёх поражений кряду наконец победил.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Пари НН

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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
04 Августа 2024 в 22:59
Вот это судья дал. Говоря объективно. бригада арбитров засудила хозяев. Должно было быть наоборот - 1:0.
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