Кто идёт по пути Глушенкова: Кто устроил «Ахмату» фиаско в игре с «Локомотивом»

Московский «Локомотив» оказался безжалостен в гостях к «Ахмату». «Железнодорожники» отправили пять безответных мячей в ворота соперника. «Ахмат» смотрелся настолько блекло, что «Локомотив», несмотря на победу, особо-то и не похвалишь. Молодцы, конечно, «красно-зелёные», но они сделали что должны были – и ничего сверхъестественного.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценило некоторых игроков матча «Ахмат» – «Локомотив».

Статистика матча: владение мячом – 52:48, удары по воротам – 13:14, в створ – 5:10, угловые – 4:6.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ЖЕРЗИНЬО НЬЯМСИ – 8,0. Когда защитник делает дубль, это смотрится нетривиально. Хотя для того же Дивеева это вполне нормально. Дважды Ньямси щёлкал подачи Батракова со стандартов, превращая их в голы. Ну а оборону «Локомотива» против столь разобранного «Ахмата» даже оценивать не хочется.

АЛЕКСЕЙ БАТРАКОВ – 8,5. Не только хорошо подавал со стандартов, подготавливая почву для голов Ньямси, но и сам был нацелен на чужие ворота. Судьба вознаградила его за это голом в компенсированное время Плюс голевой пас на Ракова. То есть хет-трик у Батракова по ассистам. Как-никак парень забирает в «Локомотиве» лавры Глушенкова.

БЕРНАРД БЕРИША – 4,0. У «Ахмата» провалилась вся команда, а мы сконцентрируемся на том игроке, который мог бы повернуть всё вспять. Бериша же умеет делать разницу и кушает хлеб на дриблинге, однако тут его было не видно и не слышно. Ну ладно, иногда чуть было видно – всё равно без толку?

Кирилл Иванцов