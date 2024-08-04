Пономарёв: «Такой нападающий, как Чалов, ЦСКА не нужен»

Владимир Пономарёв, в прошлом выступавший за ЦСКА, высказался об уходе из клуба форварда Фёдора Чалова.

- Форвард, как Чалов, нам не нужен. Он - тихоход. У него нет скорости. Нет, нам такой нападающий не нужен! ЦСКА нужны футболисты, как в «Зените». Они всегда бегут вперед. А Чалов любит играть назад, - передаёт слова ветерана «армейского» клуба Betonmobile.ru.

ЦСКА в первом матче без Чалова разгромил «Оренбург» при своих болельщиках со счётом 5:1. В активе «армейцев» после трёх туров семь баллов.

Напомним, нападающий пополнил ряды греческого клуба текущим летом. Чалов подписал соглашение с ПАОКом на три сезона. Ранее стало известно, что футболист попал в заявку команды на матч квалификации Лиги чемпионов с «Мальмё».