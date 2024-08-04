Как с манекенами: «Локомотив» растерзал «Ахмат» в Грозном

Одним из последних воскресных матчей третьего тура РПЛ было противостояние в Грозном «Ахмата» и «Локомотива».

«Ахмат» в первых двух турах чемпионата сыграл две ничьи – дома с «Краснодаром» и в гостях с «Оренбургом». «Локомотив» на том же этапе в Москве перестрелял «Акрон» и проиграл «Динамо». Дальше был первый тур группового этапа Кубка – там «Локомотив» дожал без серии пенальти «Ростов», а «Ахмат» расправился с «Пари НН».

Ожидается, что «Ахмат» который уже год подряд будет середняком Премьер-лиги. В то, что «Локомотив» станет бороться за медали, верит мало кто. Кто только не пожурил «железнодорожников» за продажу «Зениту» Глушенкова. Зато приобрели «красно-зелёные» менее пиарного Воробьёва, забивающего за «Локомотив» в каждом матче РПЛ.

Вот и в Грозном он открыл счёт. Гости довольно быстро заработали пенальти. Казалось, будет угловой, но видеоассистенты подозвали Чистякова к монитору. Дальше было объявление по громкой связи: «После видеопросмотра игрок футбольной команды ахмат наказывается за нарушение правил в вштрафной площади. Решение – пенальти».

Что случилось? Самошников слева вошёл в штрафную хозяев, где неаккуратно подкатившийся Богосавац зацепил его по ногам, а мяча не коснулся. Одиннадцатиметровый удар реализовал Воробьёв в правый угол. Шелия прыгнул в другую сторону и был уже бессилен что-либо сделать. Гости повели – 0:1.

Единичный шанс исправить ситуацию возник у Садулаева. Разобрался он справа с Фассоном и пробил в дальний угол – точнее, мимо створа. Вместо первого гола в ворота «Локомотива» скоро пришёл второй гол в ворота «Ахмата». Батраков навесил со штрафного, а Ньямси головой подправил мяч в левый угол. 0:2 стало на семнадцатой минуте.

Нельзя сказать, что «Локомотив» играл безупречно. Это «Ахмат» был варёным и ничего не мог придумать в атаке. Где блеск от Бериши? А его не было. Лантратов иной раз некачественно вбрасывал мяч в поле, но хозяева не наказывали гостей за оплошности. Третий гол «Локомотива» под конец тайма подтвердил пассивность «Ахмата».

Снова Ньямси забил головой на подаче Батракова со стандарта. Только это не штрафной был, а угловой с левого фланга. На втором этаже хозяева матча в своей штрафной хозяевами не были. За неимением опасных моментов грозненцы пытались призвать себе на помощь последний вариант – дальние удары. Напоследок в первом тайме Шатара бахнул со штрафного – мимо.

Размеренное течение матча могло нарушиться на 55-й минуте. Садулаев во время смещения с правого фланга прошёл Воробьёва и Карпукаса, пробил плотно – Лантратов вытащил. А в остальном скучно было. Садулаев справа навесил за лицевую. С дистанции Бериша не попал в эти же ворота, Батраков – в другие.

После замен «Ахмат» эпизодами включался в нападение, но по ощущениям максимум на один гол бы наработал. Тодорович опасно пробил с подбора – Лантратов не дрогнул. А «Локомотив» и четвёртый гол записал себе в протокол. Батраков отдал на правый полуфланг Ракову, и тот поразил дальний угол (0:4).

Раков забил за «Локомотив» во втором матче подряд, если принимать во внимание Кубок. У Батракова сразу три голевые передачи. И ещё гол в добавленное время – в падении в правый угол (0:5). У Лантратова была персональная задача сыграть на ноль, поэтому ему довелось парировать раньше удар Кардосо, который продавил Ньямси на верховом мяче.

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Кирилл Иванцов