Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Пари НН» с пенальти открыл счёт в конце матча в Махачкале

04 Августа 2024 • 22:22 Комментировать
Динамо Махачкала
0:1
Пари НН
окончен

Матч третьего тура Премьер-лиги «Динамо» Махачкала - «Пари НН» получился очень упорным. Никто не хотел сильно рисковать, но на 60-й минуте хозяева остались вдесятером после удаления Муталипа Алибекова, а на 82-й - пропустили с пенальти. Его заработал Жозе Зе Турбо, хотя по телекартинке казалось, что нарушения не было. Нанес удар с точки Николай Калинский, направив мяч в левый угол ворот.

0:1 на табло, «Пари НН» покидает последнее место в онлайн-таблице и делит восьмую строчку, у соперника третья позиция с конца. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Пари НН

Новости по матчу

Сегодня, 04 Августа
22:43
Из-за них «Динамо» проиграло «Пари НН»: три худших игрока матча в Махачкале
22:38
«Просто цирк»: Генич — о пенальти в ворота махачкалинского «Динамо»
22:22
«Пари НН» с пенальти открыл счёт в конце матча в Махачкале
20:39
Илич: «Сегодня у нас есть новая возможность показать лучший результат»
20:34
Биджиев: «Выходим с целью играть в хороший атакующий футбол»
20:00
«Динамо» Махачкала - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
02:11
Динамо Махачкала - Пари НН: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02 Августа
23:40
Бесплатная ставка и прогноз на матч Динамо — Пари НН чемпионата России — 4 августа 2024
21:13
Ставка и прогноз на точный счёт матча Динамо — Пари НН РПЛ — 4 августа 2024
16:22
В «Пари НН» отреагировали на информацию о предстоящей смене тренера
15:13
Тошич: «Иличу надо дать немного времени»
12:50
Назначены судьи на матчи «Зенита» и «Спартака»
01 Августа
19:24
Ставка и прогноз на матч Динамо Махачкала – Пари НН чемпионата России – 4 августа 2024
30 Июля
15:08
«Пари НН» объявил об уходе тренера
14:01
Кирилл Новиков отреагировал на информацию о возможном назначении в «Пари НН»
29 Июля
13:11
Руководство «Пари НН» рассказало о задачах клуба на сезон-2024/25
27 Июля
22:11
«Пари НН» может уволить Илича 5
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зиньковский высказался о возможном уходе из «Спартака» Гвардиола высказался о Лионеле Месси Нико Уильямс ответил на предложение «ПСЖ» Де Брёйне и ещё две звезды недовольны в «Манчестер Сити» «Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу В «Реале» поражены Гюлером «Динамо» сделало заявление по Лещуку «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона В «РБ Лейпциге» высказались о трансфере Ольмо в «Барселону» «Спартак» решил продать нападающего
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру В УЕФА сообщили решение по России «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Названы самые дорогие футболисты в топ-лигах мира «Астон Вилла» близка к согласованию контракта с Фелишем
Спортивные новости
Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил Сэндхагена США угрожают Китаю: Ситуация на Олимпиаде Американка Ледеки повторила рекорд Латыниной на Олимпиадах Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Оренбург Оренбург
5
1
1.67 3.75 4.90
Видео
Окончен
Факел Факел
Краснодар Краснодар
0
0
2.95 3.35 2.30
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
Локомотив Москва Локомотив Москва
0
5
2.27 3.50 2.90
Видео
Окончен
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Пари НН Пари НН
0
1
2.36 3.20 3.00
Видео
05.08.24 в 20:00
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.63 3.90 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Августа
23:06 · Россия. Премьер-лига
Зе Турбо: «В первых матчах мы потеряли уверенность в себе, но готовились и работали»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Самое главное - сегодня очень большой день для клуба, День железнодорожника»
22:55 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Есть пару дней, чтобы понять, какие надо делать дальнейшие шаги»
22:53 · Россия. Премьер-лига
Ещё один форвард может покинуть ЦСКА
22:50 · Россия. Премьер-лига
Батраков: «Получился хороший матч, забили три мяча в первом тайме и довели игру до победы»
22:46 · Россия. Премьер-лига
19-летний Батраков оформил три ассиста в матче с «Ахматом»
22:43 · Россия. Премьер-лига
Клуб Лиги 1 следит за форвардом «Зенита»
22:38 · Россия. Премьер-лига
«Просто цирк»: Генич — о пенальти в ворота махачкалинского «Динамо»
22:30 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Такой нападающий, как Чалов, ЦСКА не нужен»
22:22 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» с пенальти открыл счёт в конце матча в Махачкале
22:19 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Оренбурга» хотел бы играть в одной команде с Дзюбой
22:14 · Россия. Премьер-лига
Раков - автор четвёртого гола «Локомотива» в ворота «Ахмата»
22:07 · Россия. Премьер-лига
Вахания: «0:5 — перебор для «Ростова»
21:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» ушёл с последнего места, дожав «Родину»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Койта: «Не ожидал, что Чалов покинет ЦСКА, он – легенда клуба»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Дзюба назвал свою любимую книгу
21:27 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири – о ничьей с «Краснодаром»: «Главное – результат, всё остальное придёт»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов ответил, почему Глушенков не пригодился «Спартаку»
21:12 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» уже громит «Ахмат» на его поле
20:55 · Россия. Премьер-лига
Жемалетдинов рассказал, как работается с Николичем эксклюзив
20:52 · Россия. Премьер-лига
Круговой — о матче с «Краснодаром»: «Нам нужно реабилитироваться за поражение в Кубке»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Ньямси забил второй гол «Локомотива» в ворота «Ахмата»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Наставник ЦСКА: «Чемпионат России не такой, как раньше»
20:48 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Оренбурга» назвал лучшего голкипера РПЛ эксклюзив
20:45 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Оренбурга» назвал причины разгромного поражения от ЦСКА эксклюзив
Все новости
Рекомендуем