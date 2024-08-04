«Пари НН» с пенальти открыл счёт в конце матча в Махачкале

Матч третьего тура Премьер-лиги «Динамо» Махачкала - «Пари НН» получился очень упорным. Никто не хотел сильно рисковать, но на 60-й минуте хозяева остались вдесятером после удаления Муталипа Алибекова, а на 82-й - пропустили с пенальти. Его заработал Жозе Зе Турбо, хотя по телекартинке казалось, что нарушения не было. Нанес удар с точки Николай Калинский, направив мяч в левый угол ворот.

0:1 на табло, «Пари НН» покидает последнее место в онлайн-таблице и делит восьмую строчку, у соперника третья позиция с конца. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.