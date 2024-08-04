Футболист «Оренбурга» хотел бы играть в одной команде с Дзюбой

Иван Башич, футболист «Оренбурга», заявил, что хотел бы видеть в команде форварда Артёма Дзюбу.

Ранее Дзюба, который сейчас находится без клуба, заявил, что находится в поиске нового клуба, добавив, что пребывает в отличной форме. Последней командой форварда был столичный «Локомотив», за который он выступал с 2023 года.

- Конечно, было бы здорово. Таким игрокам всегда могу сказать: «Добро пожаловать». Если сюда, в «Оренбург», переходит игрок уровня Дзюбы, это вообще отлично, - передаёт слова полузащитника «Оренбурга» «Советский спорт».

«Оренбург» в воскресенье с крупным счётом уступил ЦСКА (1:5) в чемпионате России. В следующем туре клуб сыграет против «Акрона» на своём стадионе, встреча пройдёт 10 августа.