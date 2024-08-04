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Вахания: «0:5 — перебор для «Ростова»

04 Августа 2024 • 22:07 Комментировать
Зенит
5:0
Ростов

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о минувшем матче с «Зенитом».

Напомним, в третьем туре чемпионата России подопечные Валерия Карпина проиграли «сине-бело-голубым» с разгромным счетом 0:5.

Вахания признался, что из-за закрытой крыши на «Газпром Арене» было душно, но это не является оправданием поражения.

«Обидно и за свою игру, и за результат в целом. 0:5 для «Ростова» — перебор, с кем бы мы ни играли», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

На данный момент «Ростов» находится на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав четыре очка в трех сыгранных турах.

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