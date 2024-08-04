Койта: «Не ожидал, что Чалов покинет ЦСКА, он – легенда клуба»

Секу Койта, форвард «армейского» клуба, высказался о Фёдоре Чалове, который покинул столичную команду и присоединился к ПАОКу.

Напомним, греческий клуб на этой неделе сообщил о подписании трёхлетнего контракта с российским игроком.

- Если честно, я не ожидал, что Чалов покинет нашу команду. Узнал об этом в последний момент. Буду очень по нему скучать. Уже скучаю по нему. Могу сказать, что Чалов легенда клуба. Его уход - это весомая потеря для команды, - передаёт слова футболиста ЦСКА «Чемпионат».

ЦСКА в воскресенье при своих болельщиках обыграл «Оренбург» со счётом 5:1. В следующем туре команда Николича сыграет с «Краснодаром», матч пройдёт 10 августа, старт запланирован на 20:00 по мск.