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Дзюба назвал свою любимую книгу

04 Августа 2024 • 21:38 Комментировать

Экс-форвард «Локомотива» Артём Дзюба ответил на вопрос о том, какая книга является для него любимой.

«Если брать из школьных — «Граф Монте-Кристо». Это та книга, по которой я уже очень давно жду нормальную экранизацию. Одна из сильнейших историй о том, как человек не сдался, несмотря ни на что», — приводит слова Дзюбы Sport24.

С февраля 2023 года Дзюба выступал за «Локомотив», однако текущим летом клуб не продлил с ним трудовой договор. На данный момент 35-летний форвард является свободным агентом.

Стоит сказать, что по сей день Дзюба — лучший бомбардир в истории Российской премьер-лиги. На его счету 160 забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба
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