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Квеквескири – о ничьей с «Краснодаром»: «Главное – результат, всё остальное придёт»

04 Августа 2024 • 21:27 Комментировать
Факел
0:0
Краснодар

Ираклий Квеквескири, футболист «Факела», подвёл итоги матча с «Краснодаром» в 3-м туре чемпионата России.

Напомним, встреча прошла в воскресенье в Воронеже и завершилась со счётом 0:0.

- Сегодня была такая игра, кто первым забьет, тот и выиграет. Плюс‑минус не было каких‑то явных моментов. Мы играли агрессивно. Главное - результат, все остальное придет, - передаёт слова футболиста «Матч ТВ».

Воронежский коллектив имеет в своей копилке одно очко и идёт на 14 строчке в таблице чемпионата. Следующим соперником «Факела» станут самарские «Крылья Советов», встреча пройдёт 11 августа, старт запланирован на 17:30 по столичному времени.

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