Ринат Билялетдинов ответил, почему Глушенков не пригодился «Спартаку»

Ринат Билялетдинов, экс-тренер «Локомотива», порассуждал на тему того, почему форвард «Зенита» Максим Глушенков не смог закрепиться в «Спартаке».

- Не забудьте возрастную категорию. Вполне возможно, что сработал именно этот фактор. Игрок впитывал в себя и вот начал выдавать. Сам он ещё был в стадии развития. Хотя он и сейчас продолжает в этой стадии пребывать. Игрок всегда развивается, если не останавливается сам, - передаёт слова специалиста Metaratings.

Напомним, Глушенков пополнил ряды клуба с берегов Невы этим летом, до этого он выступал за «Локомотив». 25-летний футболист в своих первых пяти матчах восемь раз поразил ворота соперников.

Глушенков с 2019 по 2022 год выступал за столичный «Спартак», после чего был продан в «Крылья Советов».