«Локомотив» уже громит «Ахмат» на его поле

Весьма неожиданно развиваются события в матче третьего тура Премьер-лиги между «Ахматом» и «Локомотивом». Коллектив Магомеда Адиева пропустил в третий раз ещё в первом тайме.

Угловой заработали игроки «Локомотива». Алексей Батраков выполнил подачу в центр к линии вратарской и с угла поля, Жерзино Ньямси в свою очередь отлично выпрыгнул и головой отправил мяч под правую штангу.

0:3, для Ньямси это дубль. Также в начале встречи с пенальти отличился Дмитрий Воробьёв. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.