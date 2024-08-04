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«Локомотив» уже громит «Ахмат» на его поле

04 Августа 2024 • 21:12 Комментировать
Ахмат
0:3
Локомотив Москва
1 2.45 X 3.50 2 2.90
2-й тайм

Весьма неожиданно развиваются события в матче третьего тура Премьер-лиги между «Ахматом» и «Локомотивом». Коллектив Магомеда Адиева пропустил в третий раз ещё в первом тайме.

Угловой заработали игроки «Локомотива». Алексей Батраков выполнил подачу в центр к линии вратарской и с угла поля, Жерзино Ньямси в свою очередь отлично выпрыгнул и головой отправил мяч под правую штангу.

0:3, для Ньямси это дубль. Также в начале встречи с пенальти отличился Дмитрий Воробьёв. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ахмат Жерзино Ньямси ещё теги

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