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Жемалетдинов рассказал, как работается с Николичем эксклюзив

04 Августа 2024 • 20:55 Комментировать
ЦСКА Москва
5:1
Оренбург

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о разгроме «Оренбурга», а также о том, как он адаптируется в команде.

- Как оцениваете победу над «Оренбургом» с крупным счетом?

- Победа получилась убедительная. Команда хорошо играла. Могли еще забить. Оцениваю игру на четыре с полюсом.

- Почему не на пять?

- Потому что не реализовали все свои моменты. К тому же у наших ворот опасные моменты тоже были.

- По статистике ЦСКА нанес тринадцать ударов в створ ворот из четырнадцати. Чем объясняете такую феноменальную точность?

- Это хорошо. Будем стараться, чтобы все наши удары приходились в створ ворот.

- В прошлом сезоне ЦСКА дважды сыграл вничью с «Оренбургом». Что поменялось в этом году?

- Это первая домашняя игра. Мы хотели порадовать наших болельщиков.

- ЦСКА стартовал с трех выездных матчей. Насколько это тяжело?

- Реально очень тяжело. Еще и выезды были дальние: Ростов, Краснодар. Это очень выматывает. Не знаю, как так составлялся календарь.

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- Сможет ЦСКА в этом сезоне побороться с «Зенитом»?

- «Зенит» - очень сильная команда. Они укрепились. Будем отдавать все силы, чтобы побороться с ними. А как по-другому?

- Удивлены, что Глушенков так здорово вписался в команду и забивает практически в каждом матче?

- Видимо, он нашел свою команду. Молодец. Я очень рад за него. Пусть и дальше так продолжает

- А вы нашли свою команду? Можете так сказать про ЦСКА?

- Я еще немного сыгрываюсь с ребятами и надеюсь, что в дальнейшем будет только лучше.

- Как работается с Николичем? Он изменился со времен «Локомотива»?

- Да нет. Он так же все доходчиво объясняет, так же работает с футболистами, и со взрослыми ребятами, и с молодежью.  

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рифат Жемалетдинов

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