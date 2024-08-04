Круговой — о матче с «Краснодаром»: «Нам нужно реабилитироваться за поражение в Кубке»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о предстоящем матче против «Краснодара».

Напомним, 31 июля «армейцы» проиграли «Краснодару» (0:1) в рамках первого тура группового этапа Кубка России.

Круговой заявил, что для ЦСКА важен результат не только в играх чемпионата, но и в кубковых матчах.

«Поэтому в следующем туре РПЛ поедем в Краснодар за победой. Нам нужно реабилитироваться за поражение в Кубке», — приводит слова Кругового Legalbet.

Матч третьего тура чемпионата России между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 10 августа. Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени.