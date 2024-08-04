Ньямси забил второй гол «Локомотива» в ворота «Ахмата»

«Локомотив» резво начал выездной матч третьего тура Премьер-лиги против «Ахмата» и в середине первого тайма ведёт с запасом в два гола. Уже в самом дебюте Илья Самошников заработал пенальти, а Дмитрий Воробьёв его хладнокровно реализовал. На 17-й минуте счет стал 0:2. Алексей Батраков со штрафного выполнил сильную почти вертикальную подачу в центр к линии вратарской, Жерзино Ньямси хорошо набежал на мяч и без помех головой отправил его точно в левый угол ворот. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.