Наставник ЦСКА: «Чемпионат России не такой, как раньше»

Марко Николич, рулевой «армейского» клуба, высказался об уровне российского чемпионата.

- У российского чемпионата есть уровень. Он не такой, как раньше: местные игроки остались на том же уровне или даже спрогрессировали, но уровень иностранцев стал чуть ниже. Но разница совсем небольшая, - сказал Николич на пресс-конференции.

Сербский специалист возглавил ЦСКА этим летом, ранее в России он тренировал «Локомотив». «Армейцы» под руководством Николича провели в РПЛ три матча и набрали семь очков. В четвёртом туре ЦСКА в гостях встретится с «Краснодаром», игра пройдёт 10 августа, старт запланирован на 20:00 по мск.