Вратарь «Оренбурга» назвал лучшего голкипера РПЛ

Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о разгромном поражении от ЦСКА.

- «Оренбург» до этого матча не пропускал, а с ЦСКА получили сразу пять мячей. С чем это связано?

- Мы проиграли всю верховую борьбу. В ЦСКА высокорослые ребята. Поэтому в плане антропометрии это не должно никого удивлять.

- Все ли пять пропущенных мячей были неберущимися?

- Для вратарей, по моему мнению, не существует неберущихся мячей. Все решают какие-то мелочи, например, выбор позиции. Если бы Коля (Сысуев. - прим.ред) стоял на полшага влево при первом мяче, он мог бы спокойно его отбить. Даже если бы он просто правильно сложился и подстроился под мяч, были бы шансы. Но он все равно сегодня старался. Где-то не помогли защитники.

- Уход Воробьёва в «Локомотив» сильно сказался на атакующем потенциале команды?

- Я пришел в клуб совсем недавно и его не застал. Знаю, что он был лидером «Оренбурга», наслышан о нем, но на тренировках его не видел, поэтому сложно что-то сказать.

- Какие цели для себя ставите на этот сезон?

- Хочется неплохо играть в матчах Кубка России и дебютировать в РПЛ.

- Победа над «Спартаком» в первом туре стоит особняком для вас?

- «Спартак» всегда считался одним из топ-клубов нашего чемпионата, поэтому после этой победы все были на подъеме. Сейчас мы уже на нейтральном уровне.

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- Кто самый сильный вратарь РПЛ?

- По предыдущему сезону мне очень понравился Латышонок в плане игры на ленточке.

Елена Григорьевская