Капитан «Оренбурга» назвал причины разгромного поражения от ЦСКА

Капитан «Оренбурга» Андрей Малых в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» после поражения от ЦСКА рассказал о старте сезона для своей команды.

- По первым двум турам складывалось впечатление, что оборона является сильной стороной вашей команды. Что случилось в матче с ЦСКА?

- Больше было стечение обстоятельств, что в первых турах мы так сыграли. Это хорошо, но все-таки, в каких-то моментах нам везло. Сегодня «армейцы» наказали нас за наши ошибки. Плюс они забили пару мячей с подбора. Это какие-то нелепые голы. Нельзя допускать таких моментов.

- У вас были шансы забить больше одного мяча. Можно ли сказать, что невезение сыграло свою роль в нападении?

- Конечно. Удача сегодня была явно не на нашей стороне. Мы били по воротам, но нужно попадать, чтобы забивать мячи. Плюс у нас еще штанга была.

- Уход одного из лидеров «Оренбурга» Воробьёва сильно сказывается на игре команды?

- Конечно. Нам тяжело без него, все-таки это был наш основной нападающий. Мы пытаемся восполнить эту потерю. Есть Мансилья, есть Сахархизан, которому надо немного адаптироваться. Когда он наберет кондиции, то будет приносить пользу.

- Как оцениваете старт сезона?

- До этого матча все было неплохо. Сейчас стало похуже. В следующих матчах надо побежать, тем более, играть будем дома.

- В первом туре «Оренбург» обыграл «Спартак». Для вас этот соперник стоит особняком или была рядовая победа?

- Мы на всех настраиваемся одинаково. Так что это был рядовой матч для нас.

Реклама

Елена Григорьевская