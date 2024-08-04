Форвард «Локомотива» Воробьёв забил в третьем матче РПЛ подряд

Сегодня, 4 августа, московский «Локомотив» встречается на выезде с грозненским «Ахматом» в рамках третьего тура чемпионата России.

На данный момент «железнодорожники» ведут в счете 1:0. Автором забитого гола стал нападающий Дмитрий Воробьёв, который смог реализовать пенальти на восьмой минуте первого тайма.

Для новичка «Локомотива» этот мяч стал уже третьим в нынешнем сезоне. Пока 26-летний Воробьёв забивает во всех играх РПЛ.

За всеми событиями матча между «Ахматом» и «Локомотивом» вы можете следить в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.