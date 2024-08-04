«Локомотив» быстро забил «Ахмату» с пенальти

Матч третьего тура Премьер-лиги «Ахмат» - «Локомотив» начался с пенальти в ворота хозяев. Мирослав Богосавац изначально зацепил ногу Ильи Самошникова, а затем уже «железнодорожник», падая, выбил мяч за лицевую линию поля - 11-метровый. Дмитрий Воробьёв с «точки» уверенно пробил в правый угол ворот, голкипер же гадал и прыгнул в левый угол.

На табло 0:1, «Локомотив» поднимается на четвертое место в онлайн-таблице, соперник - 13-й. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.