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Илич: «Сегодня у нас есть новая возможность показать лучший результат»

04 Августа 2024 • 20:39 Комментировать
Динамо Махачкала
0:0
Пари НН
1 2.13 X 3.30 2 3.80
1-й тайм

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» из Махачкалы.

- Несмотря на такие не очень приятные результаты, с каким настроением команда прибыла в Махачкалу для того, чтобы провести очередной матч чемпионата?

- Да, в начале сезона у нас были плохие результаты, три поражения кряду. Сегодня у нас есть новая возможность показать лучший результат. Надеюсь, мы сделаем это.

- Обычно к финишной прямой каждый матч, как финал. Можно сказать, что у «Пари НН» в начале  чемпионата каждый матч, как финал?

- Каждая игра по-своему важна. Я не могу сказать, что какой-то предыдущий матч или будущий.

- Сегодня те люди, которые начинали в запасе матч второго тура, играют в основе. Это результат того, как сыграли в Кубке, или такие тактические требования от вас?

- Я уже говорил и скажу еще раз. У нас 25 игроков, и мы стараемся всем дать возможность проявить себя. Игра с «Ахматом» была, там были некоторые изменения, и сейчас снова. Но это полностью мои решения. Мы их придерживаемся.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Саша Илич

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ДИНАМО МАХАЧКАЛА ПАРИ НН
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