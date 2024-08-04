Илич: «Сегодня у нас есть новая возможность показать лучший результат»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» из Махачкалы.

- Несмотря на такие не очень приятные результаты, с каким настроением команда прибыла в Махачкалу для того, чтобы провести очередной матч чемпионата?

- Да, в начале сезона у нас были плохие результаты, три поражения кряду. Сегодня у нас есть новая возможность показать лучший результат. Надеюсь, мы сделаем это.

- Обычно к финишной прямой каждый матч, как финал. Можно сказать, что у «Пари НН» в начале чемпионата каждый матч, как финал?

- Каждая игра по-своему важна. Я не могу сказать, что какой-то предыдущий матч или будущий.

- Сегодня те люди, которые начинали в запасе матч второго тура, играют в основе. Это результат того, как сыграли в Кубке, или такие тактические требования от вас?

- Я уже говорил и скажу еще раз. У нас 25 игроков, и мы стараемся всем дать возможность проявить себя. Игра с «Ахматом» была, там были некоторые изменения, и сейчас снова. Но это полностью мои решения. Мы их придерживаемся.