Биджиев: «Выходим с целью играть в хороший атакующий футбол»

Главный тренер «Динамо» из Махачкалы Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Как подготовка к матчу после такой серии первых двух игр чемпионата и победной встречи в Кубке против «Крыльев Советов»?

- Мы в принципе провели кубковый матч всего два дня назад. Не было много времени для восстановления, прекрасно понимаем, что матч против сегодняшнего соперника очень важен как для нас, так и для соперника, поэтому ожидаем сложный матч и непростой такой поединок.

- Команда соперника идет пока что не очень удачно по ходу этого сезона. Делаете какую-то ставку на это, отталкиваетесь от того, что он сравни раненому зверю?

- Я считаю, что сейчас только начало чемпионата, преждевременно делать какие-то выводы. Наша задача - просто готовиться и то, что мы наметили на поле, выполнять хорошо.

- С тактической точки зрения, так как соперник пропустил много мячей, собирается ли «Динамо» Махачкала сегодня как-то усилить дополнительно атаку, чтобы в этом компоненте превзойти соперника?

- Как вы знаете, побеждает тот, кто больше забивает, поэтому игра такая же, как и все игры. Конечно же, мы выходим с целью играть в хороший атакующий футбол, поэтому все как обычно.