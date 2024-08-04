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«Зенит» потерял защитника перед битвой с «Динамо» слухи

04 Августа 2024 • 20:34 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
10.08 17:30

Защитник «Зенита» Нуралы Алип не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.

По информации издания «Спорт-Экспресс», на тренировке футболист получил травму ноги, из-за чего и пропустил минувший матч Российской премьер-лиги с «Ростовом» (5:0).

Сообщается, что Алип пропустит примерно две-три недели из-за повреждения. За этот период «Зенит» встретится с московским «Динамо», казанским «Рубином», подмосковными «Химками» и столичным «Спартаком».

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в двух матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

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