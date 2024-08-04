Галактионов: «Нам ничего не остаётся, как продолжать победную серию»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Какие ожидания от этой игры? Насколько «Ахмат» изменился по сравнению с матчем, который вы играли два-три месяца назад?

- Понятно, что мы ожидаем очень тяжелого матча, потому что из-за того, что мы видели, предполагаем, что команда «Ахмат» - дисциплинированная команда, цельная, обладает таким бойцовским качеством. Поэтому ожидаем очень тяжелого матча, но нам ничего не остается, как продолжать победную серию, то, что мы сделали в Кубке, выиграли. Хотим показывать то качество игры, от которого мы отталкиваемся сами.

- У соперника сегодня есть интересные тактические решения. Стало ли это для вас каким-то сюрпризом?

- Нет, мы в принципе понимали структуру игры, что будет делать соперник при начале атак и выходе из обороны, как он будет обороняться. Единственный вопрос по людям, по фамилиям. Но это нормальный процесс, у нас тоже они есть.