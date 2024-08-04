Адиев объяснил игру без форвардов в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Пару дней назад с вами общались на тему «Локомотива», насколько эта команда в новом сезоне изменилась. Освежим в памяти ваши слова и мысли по поводу соперника.

- Мы какой состав предполагали, тот «Локомотив» и выставил на эту игру. Примерное понимание есть, как «Локомотив» будет играть. Но опять же, скажу, что это достаточно быстрая команда, поэтому здесь надо быть очень осторожными.

- В Кубке «Ахмат» в отличие от чемпионата играл в два центральных защитника, и сегодня мы видим, что выбрана та же схема. Вы остались довольны тем, как показали игроки себя в прошлом матче или хотите улучшить что-то?

- Конечно, улучшать всегда надо. Светослав в этой позиции неплохо сыграл. Мы рассматривали два варианта ведения игры, но все-таки отдали предпочтение со Светославом. Опять же это «Локомотив», а там был «Пари НН», поэтому под «Локомотив» стоят немного другие задачи.

- По нападающему тоже, имея в наличии двух штатных центрфорвардов, вы их оставили на скамейке, и вот «ложная девятка». Кто ее сегодня будет играть?

- Я понимал, что рано или поздно вариант Бериша - Садулаев возникнет, но не думал, что он так рано будет иметь значение. Но по моим ощущениям, сейчас наступил тот момент, когда они могут вдвоем выйти. Но это связано с тактическими соображениями, учитывая, как «Локомотив» играет. Два центральных защитника, под них мы как бы и подстраиваем. Надеюсь, получится.