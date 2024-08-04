Известный венгерский журналист положительно высказался о новичке «Спартака»

Известный венгерский журналист Петер Силагьи специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал свой комментарий по поводу перехода Маркиньоса из «Ференцвароша» в «Спартак».

3 августа «красно-белые» сообщили о переходе Маркиньоса, трудовой договор с бразильским игроком рассчитан на три сезона. Игрок будет выступать за «Спартак» под восьмым номером.

- Маркиньос был одним из самых квалифицированных игроков чемпионата Венгрии. Я не очень хорошо знаком с реалиями российского футбола, но мне кажется, он может стать одним из лучших игроков вашей лиги. Его самая сильная сторона - умение играть один в один. Мне очень нравится его дриблинг. Еще отмечу, что он при этом помогал в обороне, он умеет работать на команду. Возможно, его слабая сторона - реализация. Маркиньос действительно отдавал много голевых передач, а вот забивать мог бы и больше. Будет интересно посмотреть, что он покажет в «Спартаке», - сказал Силагьи.