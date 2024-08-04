Мусаев: «У Кордобы проблема, он попросил сам замену»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Три ничьих на старте этого чемпионата. Кроме результата есть что-то общее в этих матчах?

- Тяжелое начало, все матчи по-разному сложились. Сегодня нет претензий по самоотдаче, «Факел» играл компактно, эшелонировано, 5-4-1, низкий блок, не оставляя пространства. Те небольшие моменты были, которыми мы не смогли воспользоваться, но начало тяжелое. Не нужно расстраиваться, а нужно больше работать и идти за победами в следующих матчах.

- В первом тайме тяжело доходили до ворот, но как показалось, у «Краснодара» больше было подходов, чем во втором тайме. За счет чего вы хотели изменить игру во втором тайме, чтобы все-таки эти подходы стали более результативными и в конце закончились голом?

- Во втором тайме показалось, что было похуже со вторыми мячами, с подбором. «Факел» много играл в длину, а мы плохо собирали мячи, поэтому было, наверное, меньше подходов, но все равно были хорошие моменты, чтобы забивать. Надежда была на замены, были хорошие ребята на скамейке, но согласен, что кардинальным образом после замен игру перевернуть не удалось.

- Мы с вами перед игрой разговаривали по поводу того, почему Кастаньо, а не Кривцов. Сегодня сработала эта ваша задумка, о которой вы говорили перед матчем? Кастаньо выполнил ту задачу, которую вы перед ним ставили?

- Кастаньо провел хороший матч, он хорошо продвигает мяч, хорошо играет под давлением. В принципе, да, он справился, но если мы не победили, наверное, сложно говорить о позитиве.

- Замена Кордобы на 60-й минуте - это про неготовность Джона проводить полный матч?

- У него проблема, он попросил сам замену, с мышцами.

- Пока непонятно, что это?

- Непонятно.