Защитник «Оренбурга» - о разгроме от ЦСКА: «Нас наказали за наши ошибки»

Андрей Малых, игрок «Оренбурга», дал свой комментарий по итогам матча с ЦСКА в третьем туре РПЛ.

Напомним, встреча прошла в воскресенье на «ВЭБ Арене» и завершилась крупной победой столичного клуба – 5:1.

- Создавали моменты, могли забивать. Нас наказали за наши ошибки. С ЦСКА непозволительно не забивать свои моменты. Результат закономерный. ЦСКА играл низко, - передаёт слова защитника оренбургской команды «Матч ТВ»

«Оренбург» в трёх поединках в этом сезоне набрал четыре балла и идёт на пятой позиции в турнирной таблице, у ЦСКА семь очков и третья строчка в РПЛ.